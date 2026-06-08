«Φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Ραπίντ στη Βιέννη στις 15 Ιουλίου»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον σχεδιασμό της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους «πράσινους» να αναχωρούν στις 22 Ιουνίου για το Άπελντοορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά φιλικών αναμετρήσεων, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη για τις επίσημες υποχρεώσεις της στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Συνολικά, το πλάνο προβλέπει τέσσερα φιλικά παιχνίδια, δύο στην Ολλανδία και άλλα δύο πριν από την έναρξη των ευρωπαϊκών αγώνων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του »Sky Sports», το «τριφύλλι» έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ραπίντ Βιέννης για φιλική αναμέτρηση στις 15 Ιουλίου στο «Αλιάνζ Στάντιον» της Βιέννης.

Οι Αυστριακοί κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, επισημαίνοντας παράλληλα τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούν οι οπαδοί των δύο ομάδων εδώ και πολλά χρόνια.

Πλέον, απομένει η επίσημη επιβεβαίωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει το πλήρες πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας και των φιλικών αγώνων των «πράσινων» τις επόμενες ημέρες.