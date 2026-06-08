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Παναθηναϊκός: Παίζει τα ρέστα του για Γένσεν - Τα δεδομένα της μεταγραφής

Ο Παναθηναϊκός θέλει να «χτίσει» με βάση του τον Ματίας Γένσεν και δείχνει με κάθε τρόπο στον διεθνή Δανό πόσο πολύ τον θέλει.  

Παναθηναϊκός: Παίζει τα ρέστα του για Γένσεν - Τα δεδομένα της μεταγραφής
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Η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο «πράσινο στρατόπεδο».

Μετά τη συμφωνία με τον Γιάκομπ Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός θέλει να πλαισιώσει το ρόστερ με παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά και ο Ματίας Γένσεν πληροί και με το παραπάνω αυτές τις προϋποθέσεις.

Ο διεθνής Δανός μέσος της Μπρέντφορντ είναι η πρώτη επιλογή για τη θέση του κεντρικού χαφ και τις τελευταίες ημέρες γίνονται προσπάθειες για να έρθει η υπόθεση στα επιθυμητά επίπεδα.

Δράση έχει αναλάβει και ο ίδιος ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος γνωρίζει καλά τον συμπατριώτη του και του έχει εξηγήσει το όραμά του για τον Παναθηναϊκό και τον κομβικό ρόλο που θα έχει ο Γένσεν σε αυτή τη νέα προσπάθεια.

Φυσικά, για να δελεάσει τον παίκτη, οι «πράσινοι» ρίχνουν στο τραπέζι και μια αξιόλογη οικονομική πρόταση, προσφέροντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ποσό που μαζί με τα μπόνους ανεβαίνει ακόμα περισσότερο.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο, βέβαια, θα είναι η Μπρέντφορντ, η οποία ενεργοποίησε πρόσφατα την οψιόν επέκτασης του συμβολαίου του Γένσεν έως το 2027.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, είναι διατεθειμένος να προσφέρει στους Άγγλους χρήματα ικανά να τους κάνουν να επανεξετάσουν την υπόθεση.

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