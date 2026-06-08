Λανς: Σε αναμονή η μεταγραφή του Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό

Η διοίκηση της Λανς ψάχνει για νέο προπονητή, μετά την αποχώρηση του Πιέρ Σαζ, ο οποίος την οδήγησε φέτος στην κατάκτηση του κυπέλλου και στη δεύτερη θέση της Ligue 1.

Αυτό είναι το θέμα που «μπλοκάρει» προς το παρόν τη μεταγραφή του Ζουλιάν Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα «Foot Mercato».

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως οι κυπελλούχοι Γαλλίας έχουν συμφωνήσει με την ομάδα του Πειραιά για τον 26χρονο Γάλλο αμυντικό, αλλά η μεταγραφή έχει «κολλήσει» μέχρι την πρόσληψη νέου προπονητή για να αντικαταστήσει τον Σαζ, ο οποίος είχε εισηγηθεί την απόκτηση του Μπιανκόν.