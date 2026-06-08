Ηρακλής: Πάει για το «μπαμ» με Ινσίνιε

Ένα δυνατό όνομα προσπαθεί να φέρει στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του Λορέντζο Ινσίνιε.

Αυτό αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, που αποκαλύπτει συζητήσεις του «Γηραιού» με τον 35χρονο επιθετικό, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί εκ νέου με τον Βάλτερ Ματσάρι.

🚨🔥 EXCL | Iraklis FC have started talks over a potential move for Lorenzo Insigne to Greece. 🇬🇷👀



The Italian attacker - currently at Pescara - could reunite with Walter Mazzarri as the Greek club continues to strengthen its squad ahead of the new Super League season. pic.twitter.com/KNrNlLTfv1 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 7, 2026

Ο έμπειρος άσος αγωνίστηκε φέτος με την Πεσκάρα στη Serie B, η οποία υποβιβάστηκε και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σενάρια στην Ιταλία τον εμπλέκουν και με την Μόντσα, ενώ στον Ηρακλή θα βρει έναν γνώριμο προπονητή, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην Νάπολι.

Στους «παρτενοπέι» ο Ινσίνιε αγωνίστηκε 12 χρόνια (2010-2022), καταγράφοντας 434 συμμετοχές και 122 γκολ.