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Ηρακλής: Πάει για το «μπαμ» με Ινσίνιε

Στο στόχαστρο του Ηρακλή φέρεται να βρίσκεται ο Λορέντζο Ινσίνιε.

Ηρακλής: Πάει για το «μπαμ» με Ινσίνιε
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Ένα δυνατό όνομα προσπαθεί να φέρει στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του Λορέντζο Ινσίνιε.

Αυτό αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, που αποκαλύπτει συζητήσεις του «Γηραιού» με τον 35χρονο επιθετικό, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί εκ νέου με τον Βάλτερ Ματσάρι.

Ο έμπειρος άσος αγωνίστηκε φέτος με την Πεσκάρα στη Serie B, η οποία υποβιβάστηκε και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σενάρια στην Ιταλία τον εμπλέκουν και με την Μόντσα, ενώ στον Ηρακλή θα βρει έναν γνώριμο προπονητή, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην Νάπολι.

Στους «παρτενοπέι» ο Ινσίνιε αγωνίστηκε 12 χρόνια (2010-2022), καταγράφοντας 434 συμμετοχές και 122 γκολ.

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