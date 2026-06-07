ΠΑΟΚ: Η αποκάλυψη του Λόβρεν για το μέλλον του (vid)

Η αποχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ από τη Λίβερπουλ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με ανθρώπους που τον έζησαν καθημερινά στο «Άνφιλντ» να καταθέτουν τη δική τους οπτική για τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ.

Ένας από αυτούς είναι ο Ντέγιαν Λόβρεν, με τον έμπειρο στόπερ του ΠΑΟΚ να διατηρεί ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Σαλάχ από τα χρόνια της κοινής τους παρουσίας στη Λίβερπουλ. Οι δύο ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν για αρκετές σεζόν στους «Reds» και ανέπτυξαν μια δυνατή φιλία, η οποία παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης, ο Κροάτης αμυντικός αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της πορείας του Σαλάχ στο Μέρσεϊσαϊντ, σχολιάζοντας την τεράστια συνεισφορά του στην ιστορία του συλλόγου και τον αντίκτυπο που είχε η παρουσία του στη Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, ο Λόβρεν μίλησε και για τη δική του ποδοσφαιρική διαδρομή, αποκαλύπτοντας σκέψεις και στόχους για τα επόμενα βήματα της καριέρας του. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί και στον ΠΑΟΚ, σχολιάζοντας την καθημερινότητά του στη Θεσσαλονίκη και τις φιλοδοξίες που διατηρεί με τη φανέλα του «δικεφάλου του βορρά».

Αναλυτικά όσα είπε ο Λόβρεν

Πώς ήταν η σεζόν σου με τον ΠΑΟΚ;

«Δεν ήταν κακή σεζόν, αλλά δεν ήταν ούτε καλή. Οπότε βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Ξεκινήσαμε το πρώτο μισό της σεζόν, μέχρι περίπου τον Δεκέμβριο και όλα ήταν καλά. Πρώτη ή δεύτερη θέση, πάντα στην κορυφή. Αλλά μετά, το τελευταίο μέρος της δεύτερης σεζόν ήταν ουσιαστικά πτωτικό.

Όπως γνωρίζετε, το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Μερικές φορές δεν μπορείς να λογοδοτήσεις για τραυματισμούς, δεν μπορείς να λογοδοτήσεις για κάποιες τραγωδίες, επειδή έχουμε βιώσει κάποιες με οπαδούς μας που πέθαναν και άλλα πράγματα, οπότε δεν ήταν εύκολη χρονιά στο τέλος, λόγω των τελευταίων τεσσάρων ή πέντε μηνών».

Θα μείνεις στον ΠΑΟΚ;

«Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότατα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει».

Θα ήθελες να ξαναπαίξεις με τον Σαλάχ, ίσως στη Σαουδική Αραβία;

«Ναι, είναι όνειρο. Θα ήταν φανταστικό να παίξω ξανά με τον Μο. Μίλησα πολλές φορές μαζί του. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν ήταν η σεζόν του. Δεν ήταν αυτό που ήθελε ούτε αυτό που περίμενε ο κόσμος από εκείνον. Συνήθως όλοι περιμένουν 30 γκολ τον χρόνο από τον Σαλάχ, αλλά φέτος δεν συνέβη αυτό. Σε κάποια στιγμή είπε “ευχαριστώ, ήταν χαρά μου”, αλλά δεν ήταν αυτός ο τρόπος που ήθελε να φύγει.

Δεν περίμενε ποτέ να τελειώσει έτσι η ιστορία του στη Λίβερπουλ. Ίσως αν έμενε ο Κλοπ περισσότερο, τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Είναι κρίμα που έφυγε έτσι».

Για τον Σλοτ, τον Σαλάχ και την αποχώρησή του;

«Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα διοίκησης, αλλά περισσότερο θέμα προπονητή. Δεν υπήρχε καλή σχέση μεταξύ Σλοτ και Σαλάχ. Με τον Κλοπ υπήρχε εμπιστοσύνη, σεβασμός και κατανόηση. Με τον Σλοτ ήταν το αντίθετο. Όταν ένας επιθετικός δεν αποδίδει, αρχίζουν τα ερωτήματα. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Μο. Παρ’ όλα αυτά, εκείνος ήταν πάντα στο επίκεντρο της κριτικής».

Για την επόμενη ομάδα του Σαλάχ;

«Πόσο χρονών είναι ο Μο; 33 τώρα; Θα γίνει 34 αυτόν τον μήνα, μεγαλώνει! Γνωρίζω τον Μο προσωπικά, είναι ένας άψογος επαγγελματίας, οπότε αυτός ο τύπος θα συνεχίσει μέχρι τα 37 ή 38 του, όπως ο Μέσι και ο Ρονάλντο. Φροντίζει το σώμα του κάθε μέρα. Εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν και από το τι θέλει. Θέλει ακόμα να παίξει στο Champions League; Θέλει να δείξει ότι το αξίζει ακόμα; Μπορεί να το κάνει αυτό, πάντα. Νομίζω ότι πολλοί σοβαροί σύλλογοι τον θέλουν, αλλά τελικά είναι δική του απόφαση. Ή μήπως πάει στη Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω. Του εύχομαι τα καλύτερα, και ό,τι κι αν επιλέξει είναι στα χέρια του Θεού».