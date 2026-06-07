Ενίσχυση στο τμήμα σκάουτινγκ για τον ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκαν δύο νέα στελέχη

Ο ΠΑΟΚ προχωράει σε ολικό... rebuilld του ποδοσφαιρικού τμήματος και μετά την πρόσληψη του Λέο Μάτος στη θέση του Αθλητικού Διευθυντή αλλά και του Αντελίνο Βιεϊρίνια ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού διευθυντή, ο «Δικέφαλος» προχωράει στη στελέχωση του τμήμα scouting.

Συγκεκριμένα, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη των Λευτέρη Νοταρίδη και Βασίλη Ελευθεριάδη, οι οποίοι θα πλαισιώσουν την ήδη υπάρχουσα ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του ποδοσφαιρικού τμήματος, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ενίσχυση του τμήματος scouting με δύο νέα στελέχη, με διεθνείς εμπειρίες:

Τον Ελευθέριο Νοταρίδη, με πτυχίο στις αθλητικές επιστήμες και μεταπτυχιακές σπουδές squad planning and data analysis στην Αυστρία, κάτοχο διπλώματος προπονητή UEFA B. Eκανε την πρακτική του στο Ανόβερο και στη Σάλκε, από το 2023 μέχρι πρότινος ήταν μέλος της ομάδας scouting της Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ από το 2024 ήταν μέλος και της ομάδας scouting της ΝΕΟΜ FC της Σαουδικής Αραβίας.

Τον Βασίλη Ελευθεριάδη, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Football Business στο UCFB, κάτοχο διπλώματος προπονητικής UEFA C, ο οποίος τη σεζόν 2024-25 εργάστηκε στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ στο MLS ως video scout για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ τη σεζόν 2025-26 εργάστηκε ως scout στην Μίντιλαντ της Δανίας».