Παναθηναϊκός: Συνεχίζει στα «πράσινα» η Κωνσταντινίδου

Τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να φορά και τη νέα αγωνιστική περίοδο η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, με τις δύο πλευρές να ανανεώνουν τη συνεργασία τους για ακόμη έναν χρόνο.

Η 29χρονη πασαδόρος αποτέλεσε βασικό κομμάτι της επιτυχημένης πορείας των «πρασίνων» την περασμένη σεζόν, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο μέσα και έξω από το γήπεδο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου για τον επόμενο χρόνο για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η αρχηγός της Εθνικής γυναικών συνεχίζει στο «τριφύλλι» για έναν ακόμη χρόνο υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη για την ανανέωση της συνεργασίας μου με τον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να αγωνίζομαι σε αυτόν τον Σύλλογο. Εύχομαι πάνω από όλα να έχουμε μια χρονιά με υγεία χωρίς τραυματισμούς και θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να πετύχουμε μαζί τους στόχους μας και να φέρουμε νέες επιτυχίες στην ομάδα».