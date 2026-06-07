· Ρεάλ Μαδρίτης

Στα έδρανα του Χάρβαρντ ο Καμαβινγκά!

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά δεν θα λάβει μέρος με την εθνική Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 κι έτσι βρήκε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στο Harvard Business School, το φημισμένο αμερικανικό ίδρυμα.

Στα έδρανα του Χάρβαρντ ο Καμαβινγκά!
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Μπορεί ο Εντουάρντο Καμαβινγκά να μην συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των «Τρικολόρ» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του με τον πιο παραγωγικό και εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Γάλλος μέσος ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να παρακολουθήσει ένα εξειδικευμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στο Harvard Business School, το παγκοσμίου φήμης αμερικανικό ίδρυμα.

«Λίγες ημέρες μάθησης, ακρόασης και ανάπτυξης. Ευγνώμων για αυτήν την εμπειρία στο Harvard Business School», έγραψε ο Καμαβίνγκα στον λογαριασμό του στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτηση του, με αρκετές φωτογραφίες από την παραμονή του στο διάσημο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ο 23χρονος, ολοκλήρωσε λίγες ημέρες εκπαίδευσης στον τομέα της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, που προσφέρει το Πανεπιστήμιο, το οποίο εδρεύει στην Βοστώνη της Μασαχουσέτης, σε απόσταση... αναπνοής από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας της Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο διεθνής Γάλλος (29 συμμετοχές), φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 και συχνά βασικός από τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, δεν συμπεριελήφθη στην 26μελή αποστολή για την κορυφαία διοργάνωση, μετά από μια δύσκολη σεζόν στην Ρεάλ Μαδρίτης.

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