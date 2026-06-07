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Μάντσεστερ Σίτι: Θέλει να «δέσει» έως το 2031 τον Ντοκού

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ζερεμί Ντοκού μέχρι το 2031, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Μάντσεστερ Σίτι: Θέλει να «δέσει» έως το 2031 τον Ντοκού
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Έτοιμη να επιβραβεύσει τον Ζερεμί Ντοκού για την παρουσία του τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται η Μάντσεστερ Σίτι, με τα βρετανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για συμφωνία των δύο πλευρών για νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Οι «πολίτες» είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την εξέλιξη και την προσφορά του 24χρονου Βέλγου εξτρέμ, τον οποίο απέκτησαν το καλοκαίρι του 2023 από τη Ρεν έναντι περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρότι το υπάρχον συμβόλαιο του Ντοκού έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028, η διοίκηση της Σίτι επιθυμεί να εξασφαλίσει την παραμονή του για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, το νέο deal θα επεκτείνει τη συνεργασία των δύο πλευρών μέχρι το 2031.

Μέχρι στιγμής, ο Ντοκού έχει καταγράψει 131 συμμετοχές με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, σημειώνοντας 22 γκολ και μοιράζοντας 34 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, έχει συμβάλει στην κατάκτηση τεσσάρων τίτλων, με σημαντικότερο την Premier League.

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