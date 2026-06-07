Σαν Σήμερα: 56 χρόνια από την απόκρουση του «αιώνα»

Σαν σήμερα, στις 7 Ιουνίου 1970, γράφτηκε μία από τις πιο χρυσές και αξιομνημόνευτες σελίδες στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με πρωταγωνιστές τον κατά πολλούς καλύτερου παίκτη όλων των εποχών, Πελέ και τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αγγλίας, Γκόρντον Μπανκς.

Με τον χαρακτηρισμό «Η απόκρουση του αιώνα» έμεινε για πάντα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου η απίστευτη επέμβαση του Μπανκς στην καρφωτή κεφαλιά του Πελέ. Το ημερολόγιο έγραφε 7 Ιουνίου 1970, όταν οι εθνικές ομάδες της Βραζιλίας και της Αγγλίας παρατάχθηκαν στο στάδιο «Χαλίσκο» της Γουαδαλαχάρα, μπροστά σε 66.000 θεατές, για το μεγάλο ντέρμπι του τρίτου ομίλου του Μουντιάλ του Μεξικού.

Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ζαϊρζίνιο πραγματοποίησε μια εκρηκτική κούρσα από τη δεξιά πλευρά, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και σέντραρε γλυκά προς την περιοχή. Εκεί, ο Πελέ σηκώθηκε σχεδόν ανενόχλητος στον αέρα, έπιασε μια άπιαστη, καρφωτή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα με δύναμη προς την κάτω δεξιά γωνία της εστίας των Άγγλων.

Όλοι πίστευαν πως η «Σελεσάο» είχε ανοίξει το σκορ, καθώς η μπάλα είχε ήδη χτυπήσει στο χορτάρι και είχε πάρει τροχιά προς τα δίχτυα. Ο Πελέ, σίγουρος για το αποτέλεσμα, άρχισε να πανηγυρίζει, ωστόσο δευτερόλεπτα μετά έμεινε άναυδος.

«Από το πουθενά εμφανίστηκε ένα χέρι και αποσόβησε το γκολ», θυμήθηκε χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του ο θρύλος της Σάντος.

Ο Γκόρντον Μπανκς, από την πλευρά του, παραδέχθηκε αρκετές φορές ότι λειτούργησε καθαρά με το ένστικτο:

«Δεν πολυκατάλαβα τι έκανα εκείνη τη στιγμή. Κινήθηκα ενστικτωδώς και απλά ένιωσα την μπάλα να χτυπά στο χέρι μου και να φεύγει πάνω από το δοκάρι».

Για την ιστορία, η τρομερή Βραζιλία εκείνης της εποχής κατάφερε τελικά να κάμψει την αντίσταση της κατόχου του τίτλου, Αγγλίας, επικρατώντας με 1-0 χάρη σε γκολ του Ζαϊρζίνιο στο 59ο λεπτό. Παρά την ήττα, οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, με τη «Σελεσάο» να φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου και να σηκώνει το τρόπαιο.

Η απίστευτη αυτή πτήση του Μπανκς έχει ψηφιστεί από τους ειδικούς του αθλήματος ως η κορυφαία επέμβαση τερματοφύλακα στον 20ο αιώνα.

Μπανκς και Πελέ μαζί το 2004 σε εκδήλωση της FIFA για τους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές PA

Ο ίδιος ο Γκόρντον Μπανκς, ο οποίος απεβίωσε το 2019 στα 81 του χρόνια, μνημονεύεται δικαιωματικά μέχρι σήμερα ως ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ που πέρασαν από τα γήπεδα.