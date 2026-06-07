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Μάτος: «Όλοι μαζί θα γράψουμε ξανά ιστορία» (pic)

Η εποχή του Λέο Μάτος στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε και επίσημα.

Μάτος: «Όλοι μαζί θα γράψουμε ξανά ιστορία» (pic)
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Η εποχή του Λέο Μάτος στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε και επίσημα, με τον Βραζιλιάνο να επιστρέφει στην Τούμπα, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο και με αυξημένες ευθύνες στο οργανόγραμμα της ομάδας.

Ο πρώην αρχηγός και ένας από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές στην πρόσφατη ιστορία του συλλόγου αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του, ο Μάτος έστειλε το πρώτο του μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δείχνοντας τη διάθεσή του να συμβάλει στην επόμενη ημέρα του συλλόγου.

«Όλοι μαζί θα γράψουμε ξανά ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του.

Ο Βραζιλιάνος αναμένεται το προσεχές διάστημα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αναλάβει επισήμως τα νέα του καθήκοντα και να συμμετάσχει ενεργά στον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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