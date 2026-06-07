ΑΕΚ: Οδεύει σε θετικό φινάλε η επέκταση του συμβολαίου του Γιόβιτς – Όσα αναφέρουν στη Σερβία

Σε επιβεβαίωση των πληροφοριών που θέλουν την ΑΕΚ και τον Λούκα Γιόβιτς να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή για την επέκταση της συνεργασίας τους προχωρούν τα σερβικά Μέσα.

Η Ένωση αναμένεται το προσεχές διάστημα να ολοκληρώσει και τυπικά την ανανέωση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς έως το 2029, ωστόσο στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο υπάρχει και ένα ακόμη σημαντικό μέτωπο, αυτό του Λούκα Γιόβιτς. Όπως έχετε διαβάσει, οι συζητήσεις είναι σε πολύ καλό δρόμο, με τις δύο πλευρές να οδεύουν στην υπογραφή νέου συμβολαίου.

Το θέμα απασχολεί πλέον και τα σερβικά ΜΜΕ. Η ιστοσελίδα Informer αναφέρεται στην εξαιρετική πρώτη σεζόν του Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ, κατά την οποία σημείωσε 21 γκολ, τονίζοντας ότι η ανανέωση του συμβολαίου του αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Σέρβο επιθετικό, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε καλό δρόμο για να συνεχίσουν μαζί και τα επόμενα χρόνια.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Γιόβιτς έχει δηλώσει δημόσια πως θα ήθελε να παραμείνει στην Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα στην ΑΕΚ.

«Όπως φαίνεται δεν αναμένονται δυσκολίες για να ανανεώσει. Ο Γιόβιτς έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ΑΕΚ και είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος από τη ζωή στην Αθήνα», αναφέρει χαρακτηριστικά το σερβικό δημοσίευμα, το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πιθανότητες συμφωνίας για νέο συμβόλαιο είναι αυξημένες.

Υπενθυμίζεται ότι το υπάρχον συμβόλαιο του Σέρβου φορ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, με την ΑΕΚ να επιθυμεί να «δέσει» από νωρίς έναν από τους πρωταγωνιστές της περσινής πορείας προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.