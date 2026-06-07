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ΠΑΟΚ για Μάτος και Βιεϊρίνια: «Διαφορετικοί ρόλοι, το ίδιο πάθος»

Επίσημη μορφή πήρε η ανάληψη νέων ρόλων από τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια, με τον ΠΑΟΚ να τοποθετείται μέσω μηνύματός του για τη νέα εποχή που ξεκινά στην ομάδα.

ΠΑΟΚ για Μάτος και Βιεϊρίνια: «Διαφορετικοί ρόλοι, το ίδιο πάθος»
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Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει χρέη αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Αντρέ Βιεϊρίνια τοποθετείται στη θέση του τεχνικού διευθυντή, επιστρέφοντας αμφότεροι σε ενεργό ρόλο στο οργανόγραμμα του συλλόγου.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια, επισημαίνοντας πως οι ρόλοι αλλάζουν, αλλά το πάθος και η σύνδεση με την ομάδα παραμένουν αναλλοίωτα. «Η αποστολή παραμένει η ίδια. Διαφορετικοί ρόλοι. Το ίδιο πάθος. Ο Αντρέ και ο Λέο είναι ξανά μαζί!», ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική τοποθέτηση του ΠΑΟΚ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

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