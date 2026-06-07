ΠΑΟΚ για Μάτος και Βιεϊρίνια: «Διαφορετικοί ρόλοι, το ίδιο πάθος»
Επίσημη μορφή πήρε η ανάληψη νέων ρόλων από τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια, με τον ΠΑΟΚ να τοποθετείται μέσω μηνύματός του για τη νέα εποχή που ξεκινά στην ομάδα.
Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει χρέη αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Αντρέ Βιεϊρίνια τοποθετείται στη θέση του τεχνικού διευθυντή, επιστρέφοντας αμφότεροι σε ενεργό ρόλο στο οργανόγραμμα του συλλόγου.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια, επισημαίνοντας πως οι ρόλοι αλλάζουν, αλλά το πάθος και η σύνδεση με την ομάδα παραμένουν αναλλοίωτα. «Η αποστολή παραμένει η ίδια. Διαφορετικοί ρόλοι. Το ίδιο πάθος. Ο Αντρέ και ο Λέο είναι ξανά μαζί!», ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική τοποθέτηση του ΠΑΟΚ.