ΠΑΟΚ για Μάτος και Βιεϊρίνια: «Διαφορετικοί ρόλοι, το ίδιο πάθος»

Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει χρέη αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Αντρέ Βιεϊρίνια τοποθετείται στη θέση του τεχνικού διευθυντή, επιστρέφοντας αμφότεροι σε ενεργό ρόλο στο οργανόγραμμα του συλλόγου.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια, επισημαίνοντας πως οι ρόλοι αλλάζουν, αλλά το πάθος και η σύνδεση με την ομάδα παραμένουν αναλλοίωτα. «Η αποστολή παραμένει η ίδια. Διαφορετικοί ρόλοι. Το ίδιο πάθος. Ο Αντρέ και ο Λέο είναι ξανά μαζί!», ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική τοποθέτηση του ΠΑΟΚ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ