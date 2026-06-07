Μακάμπι Τελ Αβίβ: Στη μεταγραφική λίστα ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού – Όσα αναφέρουν στο Ισραήλ
Ισραηλινό δημοσίευμα συνδέει τον Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία αναζητά ενίσχυση στη θέση του σέντερ για τη νέα σεζόν.
Μολονότι αρκετά πρωταθλήματα στην Ευρώπη βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, οι ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού «Sport 5», η Μακάμπι Τελ Αβίβ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ντόντα Χολ, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των επιλογών της για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Η ομάδα του Όντετ Κάτας αναζητά τον σέντερ που θα πλαισιώσει τον Ρομάν Σόρκιν και θεωρεί ότι ο Αμερικανός άσος του Ολυμπιακού διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά για τη συγκεκριμένη θέση.
Το ίδιο δημοσίευμα, ωστόσο, επισημαίνει ότι η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Χολ δεσμεύεται με συμβόλαιο 2+1 ετών με τους «ερυθρόλευκους», το οποίο υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι, ενώ σε περίπτωση ενδιαφέροντος υπάρχει και η σχετική ρήτρα αποδέσμευσης.
Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Αμερικανός σέντερ είχε μέσο όρο 6,8 πόντους και 4,6 ριμπάουντ ανά αγώνα στην EuroLeague, αποτελώντας μία από τις λύσεις του Ολυμπιακού στη φροντ λάιν.