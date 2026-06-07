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Μακάμπι Τελ Αβίβ: Στη μεταγραφική λίστα ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού – Όσα αναφέρουν στο Ισραήλ

Ισραηλινό δημοσίευμα συνδέει τον Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία αναζητά ενίσχυση στη θέση του σέντερ για τη νέα σεζόν.

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Στη μεταγραφική λίστα ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού – Όσα αναφέρουν στο Ισραήλ
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Μολονότι αρκετά πρωταθλήματα στην Ευρώπη βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, οι ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού «Sport 5», η Μακάμπι Τελ Αβίβ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ντόντα Χολ, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των επιλογών της για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Η ομάδα του Όντετ Κάτας αναζητά τον σέντερ που θα πλαισιώσει τον Ρομάν Σόρκιν και θεωρεί ότι ο Αμερικανός άσος του Ολυμπιακού διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά για τη συγκεκριμένη θέση.

Το ίδιο δημοσίευμα, ωστόσο, επισημαίνει ότι η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Χολ δεσμεύεται με συμβόλαιο 2+1 ετών με τους «ερυθρόλευκους», το οποίο υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι, ενώ σε περίπτωση ενδιαφέροντος υπάρχει και η σχετική ρήτρα αποδέσμευσης.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Αμερικανός σέντερ είχε μέσο όρο 6,8 πόντους και 4,6 ριμπάουντ ανά αγώνα στην EuroLeague, αποτελώντας μία από τις λύσεις του Ολυμπιακού στη φροντ λάιν.

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