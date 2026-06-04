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O ΠΑΟΚ στο… κυνήγι του Λουίς Εστέβεζ σύμφωνα με την «A Bola»

Οι Πορτογάλοι εμπλέκουν τους Θεσσαλονικείς στις ενδιαφερόμενες ομάδες για τον μεσοεπιθετικό της Ζιλ Βιθέντε που έκανε εξαιρετική σεζόν. 

O ΠΑΟΚ στο… κυνήγι του Λουίς Εστέβεζ σύμφωνα με την «A Bola»
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Η θέση του δημιουργικού μέσου, είναι μία απ’ αυτές που ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ενισχυθεί αυτό το καλοκαίρι. Σε αυτό το πλαίσιο, ήρθαν και οι πρώτες φήμες από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα την Πορτογαλία, για ποδοσφαιριστή που φέρεται να ενδιαφέρει το «Δικέφαλο».

Η «A Bola» δημοσίευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Θεσσαλονικείς έχουν στη λίστα τους τον Λουίς Εστέβεζ. Τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Ζιλ Βιθέντε, ο οποίος είχε εξαιρετική σεζόν με 33 ματς, 4 γκολ και 8 ασίστ.

Ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν οι Πορτογάλου, παρακολουθεί στενά την περίπτωση του ποδοσφαιριστή. Όμως δεν είναι ο μόνος, καθώς ενδιαφέρον έχει δείξει η Αλ Σάρτζα των Εμιράτων, αλλά και σύλλογοι από ΗΠΑ και Μεξικό.

Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και η Ζιλ Βιθέντε δεν θα τον παραχωρήσει εύκολα. Τον απέκτησε το 2025 από τη Νασιονάλ και τώρα για να δώσει τη συγκατάθεσή της, θα χρειαστεί ένα σημαντικό ποσό.

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