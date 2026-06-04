Βόλος: Παραμονή Κώστα Μπράτσου στον πάγκο με νέους συνεργάτες

Με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Βόλος προχωρά σε αναδιαμόρφωση του τεχνικού του επιτελείου, διατηρώντας παράλληλα τον Κώστα Μπράτσο στον πάγκο της ομάδας.

Η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Βεργώνη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα άμεσου συνεργάτη του Έλληνα προπονητή. Ο Βεργώνης έρχεται να καλύψει τη θέση που κατείχε ο Λευτέρης Κοσμαδάκης στο προπονητικό επιτελείο.

Παράλληλα, ο Βόλος προχώρησε και σε αλλαγή στο κομμάτι της εκγύμνασης της ομάδας, εντάσσοντας στο τεχνικό τιμ τον Τριαντάφυλλο Οικονόμου. Ο νέος προπονητής φυσικής κατάστασης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στη θέση του Ιάσονα Βασιλειάδη, με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία των ποδοσφαιριστών ενόψει των απαιτήσεων της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Βεργώνη, ο οποίος θα αναλάβει χρέη βοηθού του Κώστα Μπράτσου αντικαθιστώντας τον Λευτέρη Κοσμαδάκη, καθώς και με τον Τριαντάφυλλο Οικονόμου ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής φυσικής κατάστασης στη θέση του Ιάσονα Βασιλειάδη.

Η ΠΑΕ Βόλος ευχαριστεί τόσο τον Λευτέρη Κοσμαδάκη όσο και τον Ιάσονα Βασιλειάδη για την προσφορά του στην ομάδα και τους εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους».