Λουτσέσκου: «Έχω έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ - Δεν θέλω να μιλήσω για άλλες προτάσεις»

Ξεκάθαρη θέση σχετικά με το μέλλον του πήρε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον συνδέουν με πιθανή αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός φιλοξενήθηκε σε εκπομπή του Digi Sport και κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται στο στόχαστρο συλλόγων του εξωτερικού.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η πρόθεσή του είναι να συνεχίσει κανονικά στον πάγκο του Δικεφάλου, τονίζοντας ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο και τη Θεσσαλονίκη.

«Έχω συμβόλαιο και παραμένω στον ΠΑΟΚ»

Ο Λουτσέσκου υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει θέμα αποχώρησής του από την ομάδα, επισημαίνοντας πως η σχέση που έχει αναπτύξει με τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του είναι ιδιαίτερα σημαντική.

«Παραμένω στον ΠΑΟΚ. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να συζητώ οτιδήποτε άλλο. Έχω δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό με την ομάδα και την πόλη, έχω ζήσει μοναδικές στιγμές και δεν θα έκανα ποτέ κάτι που θα απογοήτευε τον κόσμο. Μόνο αν η διοίκηση αποφάσιζε διαφορετικά θα υπήρχε θέμα αποχώρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν σχολίασε τα σενάρια για Μπεσίκτας και Αλ Αχλί

Το τελευταίο διάστημα το όνομα του έμπειρου προπονητή έχει συνδεθεί με αρκετούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων η Μπεσίκτας και η Αλ Αχλί.

Ωστόσο, ο Λουτσέσκου απέφυγε να δώσει συνέχεια στις φήμες, τονίζοντας πως δεν επιθυμεί να μιλά δημόσια για πιθανές προτάσεις ή ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

«Δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλες προτάσεις. Δεν ανήκω στους προπονητές που χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης για να προβάλλουν τον εαυτό τους», σημείωσε.

«Δεν με ελκύει η προοπτική μιας εθνικής ομάδας»

Ο 56χρονος τεχνικός τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο να εργαστεί στο μέλλον σε εθνική ομάδα, εμφανιζόμενος αρνητικός σε ένα τέτοιο σενάριο.

Όπως εξήγησε, η καθημερινή δουλειά με έναν σύλλογο και η δυνατότητα να εφαρμόζει τις ιδέες του σε συνεχή βάση είναι αυτό που τον γεμίζει επαγγελματικά.

«Θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι στο εξωτερικό και σε συλλογικό επίπεδο. Η προπονητική σε εθνική ομάδα δεν με γοητεύει ιδιαίτερα. Εκεί έχεις ελάχιστο χρόνο με τους ποδοσφαιριστές και δεν μπορείς να χτίσεις καθημερινά πράγματα στο γήπεδο. Για μένα, η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι να δουλεύω συνεχώς με μια ομάδα και να βλέπω τις ιδέες μου να αποτυπώνονται στον αγωνιστικό χώρο», τόνισε.