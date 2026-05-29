ΟΦΗ: Πλησιάζει στην Κρήτη ο Μπουχαλάκης

Ο ΟΦΗ έχει βάλει ήδη μπροστά τις... μηχανές για την ενίσχυση του ρόστερ, με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη να «προβάρει» τα ασπρόμαυρα.

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο έμπειρος μέσος βρίσκεται μία... ανάσα από τους Κρητικούς και την επιστροφή του στο νησί έπειτα από 12 χρόνια απουσίας.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής και πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τον Παναιτωλικό για τις προθέσεις του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπουχαλάκης έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Εργοτέλη, Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και Χέρτα Βερολίνου.