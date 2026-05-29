Αστέρας Aktor: Επίσημη η ανανέωση με Αντωνόπουλο

Η ομάδα της Τρίπολης με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα συνεχίσει και την νέα χρονιά στον πάγκο της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας μας, Γιώργο Αντωνόπουλο.

Προπονητής της πρώτης ομάδας του ASTERAS AKTOR θα είναι και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Με εμπιστοσύνη στο έργο του καθώς και αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στην ιδιαίτερα κρίσιμη και δύσκολη προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, συνεχίζουμε μαζί για την επίτευξη σημαντικών αγωνιστικών στόχων, με μεθοδικότητα και οργάνωση για την επόμενη μέρα του συλλόγου.