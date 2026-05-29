ΑΕΚ: Μεσίστια η σημαία έξω από το γήπεδο - Το μήνυμα της ΠΑΕ
Η Ένωση τιμά την Αποφράδα Ημέρα με την σημαία της να κυματίζει μεσίστια.
Η ΑΕΚ τιμά την Παρασκευή (29/05) την «μαύρη» επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, με τη Μεγάλη Σημαία της να κυματίζει μεσίστια έξω από την «Αγιά Σοφιά».
Η κίνηση αυτή αποτελεί φόρο τιμής στην Αποφράδα Ημέρα, με το «Σπίτι Μας» να στέλνει μήνυμα σεβασμού και ιστορικής μνήμης για την ομάδα και τους φιλάθλους της.
Αναλυτικά, στο μήνυμα αναφέρεται:
«Μεσίστια κυματίζει σήμερα η Μεγάλη Σημαία της ΑΕΚ έξω από το Σπίτι Μας, την «Αγιά Σοφιά »... Για την Αποφράδα Ημέρα...».