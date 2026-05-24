Στρεφέτσα: «Όνειρο το Champions League, βρήκα μια οικογένεια στην Πάρμα»

Αναλυτικά η συνέντευξη του Στρεφέτσα:

Για το Champions League: «Ήταν το πιο όμορφο πράγμα ως ποδοσφαιριστής, πάντα ονειρευόμουν να παίξω στο Champions League. Το να αγωνίζεσαι απέναντι σε πρωταθλητές όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Άρσεναλ ήταν πραγματικά υπέροχο και μια τεράστια συγκίνηση. Πραγματοποίησα το παιδικό μου όνειρο. Θέλω ακόμα το Champions League και να πετύχω ένα γκολ έχω κάνει μόνο ασίστ, αλλά μου λείπει το γκολ και ελπίζω να παίξω πολλά ακόμη παιχνίδια για να το σκοράρω».

Για τον δανεισμό του στην Πάρμα: «Ήταν μια ευκαιρία, καθώς στον Ολυμπιακό δεν έπαιζα πολύ. Όταν δέχτηκα την κλήση της Πάρμα, λίγες μέρες πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Δέχτηκα γιατί ήθελα να παίζω, είναι φυσιολογικό στα 29 μου. Ήταν αυτό που χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή της ζωής μου».

Για τις διαφορές στα αποδυτήρια: «Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίκτες και ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ στην Πάρμα, που είναι ένα πολύ νεανικό γκρουπ, είμαι από τους πιο μεγάλους. Βρήκα μια ωραία οικογένεια, τα παιδιά με βοήθησαν να προσαρμοστώ αμέσως και μπήκα γρήγορα στους μηχανισμούς».

Για τον προπονητή του στην Πάρμα: «Είναι ένας προπονητής που δεν αφήνει κανέναν πίσω, του αρέσει να δουλεύει με όλο το γκρουπ. Είναι απαιτητικός, συνεχώς συγκεντρωμένος και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Το να έχεις έναν νεαρό προπονητή είναι ακόμη καλύτερο, γιατί καταλαβαίνει περισσότερο τους νεότερους και τις δυναμικές της ομάδας».

Για τους στόχους της Πάρμα στη Serie A: «Είμαστε πολύ ήρεμοι, πετύχαμε τον στόχο μας και δεν έχουμε πλέον την πίεση της σωτηρίας. Όμως, εμένα δεν μου αρέσει να αφήνω τίποτα στην τύχη. Κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο δίνω τα πάντα. Το ότι σωθήκαμε δεν σημαίνει ότι σταματάμε να παίζουμε. Θέλουμε να πάρουμε κι άλλους βαθμούς, να δείξουμε την αξία μας ως Πάρμα και να τελειώσουμε καλά τη χρονιά».