Σοκ στον Ολυμπιακό με Γιαζίτσι: Νέα ρήξη χιαστού κι εκτός δράσης για 6 μήνες

Η ατυχία χτύπησε ξανά την... πόρτα του Γιουσούφ Γιαζίτσι, αφού ο μέσος του Ολυμπιακού υπέστη ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Μεγάλη ατυχία για τον Γιουσούφ Γιαζίτσι και τον Ολυμπιακό, καθώς ο τραυματισμός του Τούρκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Πέμπτης (7/5), αποδείχθηκε σοβαρός.

Αμέσως υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων δεν είναι καθόλου ευχάριστα, καθώς έδειξαν ότι υπέστη ρήξη χιαστού...

Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους έξι μήνες τουλάχιστον, χάνοντας ουσιαστικά το υπόλοιπο του 2026.

Ο Γιαζίτσι στάθηκε ξανά άτυχος, καθώς είχε υποστεί τον ίδιο τραυματισμό στο πρώτο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τον Οκτώβριο του 2024 στην Τρίπολη.

Αυτή είναι η τρίτη φορά συνολικά στην καριέρα του που παθαίνει ρήξη χιαστού, αφού είχε υποστεί αντίστοιχο τραυματισμό και όταν αγωνιζόταν στη Λιλ και είχε μείνει εκτός δράσης από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι και τον Απρίλιο του 2020.

