Παναθηναϊκός: Προσπάθεια για αναστολή εφαρμογής της ποινής – Τι θα γίνει αν δεν συμβεί αυτό

Η απόφαση της ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών. Κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει κόσμο στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Το τελευταίο της σεζόν εντός έδρας, ενώ ταυτόχρονα είναι πιθανό να είναι η τελευταία αναμέτρηση στην ιστορική έδρα του «τριφυλλιού».

Η απόφαση που έχει ληφθεί στους «πράσινους», είναι να προσπαθήσουν να πετύχουν αναστολή άμεσης εφαρμογής της απόφασης για την συγκεκριμένη ποινή. Έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο της να είναι εκεί κόντρα στον ΠΑΟΚ, αν αυτό καταστεί δυνατό.

Σε κάθε περίπτωση οι «πράσινοι» έχουν αποφασίσει να τιμωρήσουν με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, αλλά και απαγόρευση απόκτησης εισιτηρίου διαρκείας, εκείνους που είχαν την συμπεριφορά που προκάλεσε την τιμωρία. Για να υπάρχει αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο να παίξει η ομάδα χωρίς κόσμο με τον ΠΑΟΚ.

Αν τελικά η ποινή ισχύσει για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, έχει ληφθεί η απόφαση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός να τιμηθεί σε μελλοντικό χρόνο η ιστορική έδρα της Λεωφόρου. Όπως ακριβώς αρμόζει στο γήπεδο στο οποίο μεγαλούργησε ο Παναθηναϊκός για πάνω από έναν αιώνα.