Παναθηναϊκός: Σενάριο επιστροφής Βαγιαννίδη στην Πορτογαλία

Τον Γιώργο Βαγιαννίδη συνδέουν με τον Παναθηναϊκό πορτογαλικά δημοσιεύματα, με την εφημερίδα Record να αναφέρει πως οι «πράσινοι» εξετάζουν την προοπτική απόκτησής του με τη μορφή δανεισμού από τη Σπόρτινγκ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η πορτογαλική ομάδα εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο προσωρινής παραχώρησης του Έλληνα δεξιού μπακ, χωρίς να αποκλείει ένα τέτοιο σενάριο για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 23χρονος ακραίος αμυντικός πραγματοποίησε φέτος γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και μοιράζοντας επτά ασίστ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός είχε παραχωρήσει τον Βαγιαννίδη το περασμένο καλοκαίρι έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με τη Σπόρτινγκ έχει διάρκεια έως το 2030 και περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.