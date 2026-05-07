· Παναθηναϊκός · Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Παναθηναϊκός: Σενάριο επιστροφής Βαγιαννίδη στην Πορτογαλία

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον Γιώργο Βαγιαννίδη από τη Σπόρτινγκ με τη μορφή δανεισμού, σύμφωνα με την πορτογαλική Record.

Παναθηναϊκός: Σενάριο επιστροφής Βαγιαννίδη στην Πορτογαλία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον Γιώργο Βαγιαννίδη συνδέουν με τον Παναθηναϊκό πορτογαλικά δημοσιεύματα, με την εφημερίδα Record να αναφέρει πως οι «πράσινοι» εξετάζουν την προοπτική απόκτησής του με τη μορφή δανεισμού από τη Σπόρτινγκ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η πορτογαλική ομάδα εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο προσωρινής παραχώρησης του Έλληνα δεξιού μπακ, χωρίς να αποκλείει ένα τέτοιο σενάριο για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 23χρονος ακραίος αμυντικός πραγματοποίησε φέτος γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και μοιράζοντας επτά ασίστ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός είχε παραχωρήσει τον Βαγιαννίδη το περασμένο καλοκαίρι έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με τη Σπόρτινγκ έχει διάρκεια έως το 2030 και περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:19 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προσπάθεια για αναστολή εφαρμογής της ποινής – Τι θα γίνει αν δεν συμβεί αυτό

21:16 ΣΠΟΡ

Σάκκαρη: Το απόγευμα της Παρασκευής η αναμέτρηση με τη Ριμπάκινα

21:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026, Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη 85-66: Ο Χάρντινγκ «υπέγραψε» τη λιθουανική έκπληξη!

21:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σενάριο επιστροφής Βαγιαννίδη στην Πορτογαλία

20:59 EUROLEAGUE

Σακό: «Είναι πολύ εχθρική η ατμόσφαιρα εδώ»

20:45 EUROLEAGUE

LIVE Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

20:35 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στο «κάδρο» και ο Λορέντζο Μπράουν – Τι αναφέρουν στο Ισραήλ

20:34 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Η ισπανική ομάδα οργανώνει προβολή του Game 4 στη Roig Arena

20:09 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Γνώρισε την ήττα από τον Μάχατς και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Ρώμης

20:08 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Δεν είμαι περήφανος για ό,τι έγινε – Σέβομαι τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν»

20:02 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάλαγα – ΑΕΚ: Εκτός ο Ντουάρτε από τον ημιτελικό του BCL Final Four 2026

19:58 EUROLEAGUE

Νοκ άουτ ο Πουέρτο για το Game 4 – Με δεμένο πόδι ο παίκτης της Βαλένθια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας