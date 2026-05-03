Φονσέκα για Γιάρεμτσουκ: «Έχει την ικανότητα να είναι το νούμερο «9» μας»

Εν όψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Ρεν για τη Ligue 1, ο Πάολο Φονσέκα πήρε θέση για το μέλλον του Ουκρανού επιθετικού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον παίκτη που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη Λιόν από τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Ο Ρόμαν είναι εδώ επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι έχει την ικανότητα και τα προσόντα να είναι το “νούμερο 9” μας. Παρότι η θέση του απαιτεί χρόνο, θεωρώ ότι έχει προσαρμοστεί εξαιρετικά στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ξεκίνησε σε πολύ απαιτητικούς αγώνες, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε μέσα στο σύνολο. Είναι το είδος του παίκτη που μπορεί να κρίνει την έκβαση ενός ματς και φέρνει στην ομάδα ιδιότητες που μας έλειπαν στο παρελθόν».

Με τη φανέλα της Λιόν ο Γιάρεμτσουκ έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 11 συμμετοχές, με απολογισμό τέσσερα γκολ και μια ασίστ.