Στο ελληνικό Big-4 προτάθηκε ο Μέμφις Ντεπάι!

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, είναι ανάμεσα στις ομάδες που προτάθηκε ο Ολλανδός.

Η Βραζιλία θα αποτελέσει παρελθόν για τον Μέμφις Ντεπάι. Με τον Ολλανδό επιθετικό να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μετά την Κορίνθιανς, στο μυαλό του θα ήταν μια μετακίνηση στην Ελλάδα για μία απ’ τις ομάδες του Big-4.

Αυτό προκύπτει απ’ την ανάρτηση του Τούρκου δημοσιογράφου, Εκρέμ Κονούρ. Όπως υποστηρίζει ο Ντεπάι προτάθηκε σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Καθώς η επιθυμία του είναι να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά την παρουσία του στη Βραζιλία από το 2024.

Ο 32χρονος είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς σε δύο χρόνια είχε 77 συμμετοχές, 20 γκολ και 15 ασίστ. Ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε σπουδαία κλαμπ, όπως η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λιόν και η PSV Αϊντχόφεν.