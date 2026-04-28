ΠΑΟΚ: Κρίσιμη συνάντηση Σαββίδη - Λουτσέσκου για την επόμενη μέρα του «Δικεφάλου»

Οnsports team

Ο Ιβάν Σαββίδης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα συναντηθούν την Τρίτη (28/04) για να κάνουν την αποτίμηση της σεζόν που ολοκληρώνεται, αλλά και για τη νέα σεζόν στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ στρέφει ήδη την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, με τη φετινή σεζόν να αφήνει έντονο προβληματισμό στις τάξεις του συλλόγου.

Παρότι απομένουν ακόμα τέσσερις αγώνες για τον «Δικέφαλο του Βορρά», οι άνθρωποι της ομάδας έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν τις κινήσεις για την επόμενη ημέρα.

Οι υψηλοί στόχοι που είχαν τεθεί τη χρονιά των 100 χρόνων δεν επιτεύχθηκαν, καθώς ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος, ενώ έχασε και την ευκαιρία για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, γνωρίζοντας την ήττα (3-2) στην παράταση από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την Τρίτη (28/04) αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ραζβάν Λουτσέσκου, με βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από την επόμενη μέρα της ομάδας.

Το ραντεβού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Porto Carras στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ δεν αποκλείεται να δώσουν το «παρών» και οι Γιώργος και Νίκος Σαββίδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε συνολική αξιολόγηση της εφετινής πορείας, εξετάζοντας τα σημεία που οδήγησαν την ομάδα μακριά από τους στόχους της.

Παράλληλα, θα τεθούν επί τάπητος οι κινήσεις και το πλάνο που θα ακολουθηθεί, με στόχο την επιστροφή του ΠΑΟΚ στις επιτυχίες τη νέα σεζόν.