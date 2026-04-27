Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Το απίθανο αήττητο σερί της ΑΕΚ: Δεύτερη σε όλη την Ευρώπη στα Top-25 πρωταθλήματα!
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 27 Απριλίου 2026, 11:53
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Η AEK «τρέχει» ένα εντυπωσιακό σερί 20 αγώνων στη Super League και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας στα κορυφαία 25 πρωταθλήματα της Ευρώπης – Η «Ένωση» είναι πίσω μόνο από τη Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, η οποία δεν είναι πρώτη στην Πορτογαλία!

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να μπει στην τελική ευθεία των playoffs της Super League, ούσα στο +5 από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Πριν από τη διακοπή για τον τελικό στο Κύπελλο Ελλάδας, η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, επεκτείνοντας το αήττητο σερί της στους 20 αγώνες!

Η «Ένωση», η οποία προετοιμάζεται για τους «back-to-back» αγώνες με τον Παναθηναϊκό, παραμένει δίχως ήττα 183 ημέρες! Η τελευταία της είναι (με 2-0) από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στις 26 Οκτωβρίου 2025. Το διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι σήμερα, οι «κιτρινόμαυροι» πανηγύρισαν 15 νίκες, ενώ έφεραν και 5 ισοπαλίες. Μια άκρως εντυπωσιακή επίδοση, η οποία τη φέρνει στη δεύτερη θέση με τα εν ενεργεία αήττητα σερί στα 25 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης με βάση το ranking της UEFA.

 

Στην κορυφή η αήττητη (αλλά όχι πρώτη) Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη

Η ΑΕΚ βρίσκεται πίσω μόνο από την Μπενφίκα, η οποία παραμένει αήττητη από το ξεκίνημα της σεζόν! Συγκεκριμένα, η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη δεν έχει χάσει σε 31 αγωνες, αλλά το παράδοξο είναι ότι δεν είναι στην κορυφή κι θα χάσει τον τίτλο από την Πόρτο, πληρώνοντας τις 9 ισοπαλίες της. Πίσω από την «Ένωση» βρίσκονται η Ντιναμό Ζάγκρεμπ κι η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, οι οποίοι μετρούν 19 ματς δίχως ήττα.

Το Top-10 με τα «ενεργά» σερί στην Ευρώπη

  1. Μπενφίκα (Πορτογαλία) 31
  2. ΑΕΚ (Ελλάδα) 20
  3. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 19
  4. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 19
  5. Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 17
  6. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 15
  7. Μπόρνμουθ (Αγγλία) 14
  8. Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 13
  9. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12
  10. Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 11
  11. Λιλ (Γαλλία) 11
  12. Πόρτο (Πορτογαλία) 11

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0 | HL


Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved