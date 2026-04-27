Το απίθανο αήττητο σερί της ΑΕΚ: Δεύτερη σε όλη την Ευρώπη στα Top-25 πρωταθλήματα!

Η AEK «τρέχει» ένα εντυπωσιακό σερί 20 αγώνων στη Super League και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας στα κορυφαία 25 πρωταθλήματα της Ευρώπης – Η «Ένωση» είναι πίσω μόνο από τη Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη , η οποία δεν είναι πρώτη στην Πορτογαλία!

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να μπει στην τελική ευθεία των playoffs της Super League, ούσα στο +5 από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Πριν από τη διακοπή για τον τελικό στο Κύπελλο Ελλάδας, η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, επεκτείνοντας το αήττητο σερί της στους 20 αγώνες!

Η «Ένωση», η οποία προετοιμάζεται για τους «back-to-back» αγώνες με τον Παναθηναϊκό, παραμένει δίχως ήττα 183 ημέρες! Η τελευταία της είναι (με 2-0) από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στις 26 Οκτωβρίου 2025. Το διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι σήμερα, οι «κιτρινόμαυροι» πανηγύρισαν 15 νίκες, ενώ έφεραν και 5 ισοπαλίες. Μια άκρως εντυπωσιακή επίδοση, η οποία τη φέρνει στη δεύτερη θέση με τα εν ενεργεία αήττητα σερί στα 25 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης με βάση το ranking της UEFA.

Στην κορυφή η αήττητη (αλλά όχι πρώτη) Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη

Η ΑΕΚ βρίσκεται πίσω μόνο από την Μπενφίκα, η οποία παραμένει αήττητη από το ξεκίνημα της σεζόν! Συγκεκριμένα, η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη δεν έχει χάσει σε 31 αγωνες, αλλά το παράδοξο είναι ότι δεν είναι στην κορυφή κι θα χάσει τον τίτλο από την Πόρτο, πληρώνοντας τις 9 ισοπαλίες της. Πίσω από την «Ένωση» βρίσκονται η Ντιναμό Ζάγκρεμπ κι η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, οι οποίοι μετρούν 19 ματς δίχως ήττα.

Το Top-10 με τα «ενεργά» σερί στην Ευρώπη