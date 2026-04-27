Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Φιλικό «ζέσταμα» πριν… φουλάρει για το ντέρμπι η «Ένωση»

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την κυπριακή, Krasava ΕΝΥ Ύψωνα στην Allwyn Arena, σε φιλικό προετοιμασίας, ενόψει του αθηναϊκού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Η «Ένωση», όπως συνηθίζει κάθε φορά που υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα, θα δώσει παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να κάνει διάφορες δοκιμές, ενόψει της επανέναρξης των playoffs της Super League. Αντίπαλος θα είναι η Krasava ΕΝΥ Ύψωνα, με το φιλικό να διεξάγεται (κεκλεισμένων των θυρών) στην Allwyn Arena στις 12 το μεσημέρι. Το φιλικό είχε γνωστοποιήσει την Κυριακή (26/04) η κυπριακή ομάδα, η οποία το Σάββατο (25/04) ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ομόνοια Αραδίππου για την 4η αγωνιστική των playouts του κυπριακού πρωταθλήματος.

Ο Λούκα Γιόβιτς αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, καθώς έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο γόνατο. Ο Σέρβος, ο οποίος μετράει 7 γκολ σε δύο αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα των «κιτρινόμαυρων» την ερχόμενη Κυριακή (03/05), μετά την απουσία του από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όπου ήταν στον πάγκο.