Η Στεάουα έχει στο στόχαστρο της τον Λουτσέσκου: «Τον θέλουμε – Ίσως αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ»

INTIMES SPORTS

Onsports team

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη Ρουμανία, με το όνομά του να συνδέεται έντονα με τη Στέαουα Βουκουρεστίου.

Μετά το σύντομο πέρασμα του Μιρέλ Ραντόι από την τεχνική ηγεσία, η διοίκηση της Στέαουα έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας. Ο Ρουμάνος προπονητής αποχώρησε έπειτα από μόλις 41 ημέρες, αφήνοντας κενή τη θέση του τεχνικού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρουμανία, ο Ηλίας Χαραλάμπους βρίσκεται ανάμεσα στα βασικά ονόματα που εξετάζονται, ωστόσο την τελική απόφαση αναμένεται να πάρει ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Τζίτζι Μπεκάλι.

Την ίδια στιγμή, ο γενικός διευθυντής της Στέαουα, Μιχάι Στόικα, αναφέρθηκε δημόσια στον Ραζβάν Λουτσέσκου, εκφράζοντας ανοιχτά τον θαυμασμό του για τον τεχνικό του ΠΑΟΚ. «Θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Ράζβαν Λουτσέσκου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Μιλώντας στη ρουμανική Fanatik, ο Στόικα σημείωσε: «Πιστεύω ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Ακόμα όμως κι αν αποχωρήσει, θεωρώ πως θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες». Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο προπονητής του «Δικεφάλου του Βορρά» θα μπορούσε να συνεργαστεί χωρίς πρόβλημα με τον Τζίτζι Μπεκάλι, παρά τη φήμη που συνοδεύει τον ιδιοκτήτη της Στέαουα.

«Νομίζω ότι θα ταίριαζε και θα μπορούσε να αντέξει σε αυτό το περιβάλλον», σχολίασε, πριν καταλήξει: «Ο Ράζβαν Λουτσέσκου ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο προπονητών. Ίσως να μη συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όμως σε αυτή την περίπτωση θα έχει στα χέρια του πολύ δυνατές προτάσεις και μεγάλα συμβόλαια».