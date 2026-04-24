Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Θέλει Μάριους Μαρίν η ΑΕΚ»
Οnsports Τeam 24 Απριλίου 2026, 10:55
Δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν την ομάδα της ΑΕΚ να έχει στο στόχαστρό της τον 27χρονο αμυντικό της Πίζα.

Στο… κυνήγι του Μάριους Μαρίν της Πίζα θέλουν την ΑΕΚ δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Σύμφωνα με το tranfersfeed, ο Ρουμάνος αμυντικός είναι στη λίστα του Χαβιέρ Ριμπάλτα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτησή του.

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

«Ο Μάριους Μαρίν είναι ένας 27χρονος διεθνής Ρουμάνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος τον Ιούνιο, μετά από πενταετή θητεία στην Πίζα. Ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα, εξετάζει το ενδεχόμενο μεταγραφής του Μαρίν από πέρυσι. Ο Ριμπάλτα έχει προγραμματίσει τη μεταγραφή του Μαρίν για το καλοκαίρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε επιχειρήσει να τον αποκτήσει και τον Ιανουάριο.

Άλλοι σύλλογοι έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη. Αναφορές από την Ιταλία και την Ισπανία τον περασμένο μήνα υποδείκνυαν ότι ο Μαρίν αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τη Σεβίλλη. Λέγεται επίσης ότι ο αθλητικός διευθυντής της Σεβίλλης, Αντόνιο Κορντόν, ταξίδεψε στην Πίζα για συζητήσεις. Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ παρακολουθεί τον μέσο.

Το περασμένο καλοκαίρι, τόσο η Τορίνο όσο και η Σαμπντόρια προσπάθησαν να αποκτήσουν τον Μαρίν, αλλά οι αξιώσεις της Πίζας ήταν πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Υπάρχει σημαντική πιθανότητα η ΑΕΚ να υπογράψει τον Μάριους Μαρίν για τη θέση του «6». Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να γίνει ο δεύτερος Ρουμάνος με το όνομα Μαρίν στον σύλλογο για την επόμενη σεζόν. Ο μέσος έχει 36 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Η τρέχουσα αγοραία αξία του, σύμφωνα με το Transfermarkt, είναι 3,00 εκατ. ευρώ».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
SUPER LEAGUE
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved