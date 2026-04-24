Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για την επιστροφή Σα και τη θέση του τερματοφύλακα

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν λύση πίσω από τον Τζολάκη, με ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης του νεαρού γκολκίπερ.

Ο Ολυμπιακός έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα ενόψει καλοκαιριού, με στόχο την απόκτηση παίκτη που θα πλαισιώσει τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Το συμβόλαιο του Αλέξανδρου Πασχαλάκη ολοκληρώνεται τον Ιούνιο και οι Πειραιώτες εξετάζουν ήδη εναλλακτικές λύσεις για τη συγκεκριμένη θέση.

Παράλληλα, στο «κάδρο» βρίσκεται και το ενδεχόμενο αποχώρησης του 24χρονου πορτιέρε, σε περίπτωση που κατατεθεί πρόταση υψηλού επιπέδου, την οποία δύσκολα θα απορρίψουν τόσο η ομάδα όσο και ο ίδιος ο παίκτης.

Το τελευταίο διάστημα επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Ζοσέ Σα, μετά τον υποβιβασμό της Γουλβς που τον αφήνει ελεύθερο. Ωστόσο, προτεραιότητα του Πορτογάλου φαίνεται να είναι η παραμονή στην Αγγλία, ενώ αναζητά συμφωνία που θα του εξασφαλίζει χρόνο συμμετοχής, χωρίς να έχει μόνιμο ρόλο στον πάγκο.

Στο λιμάνι, πάντως, η παρουσία του Τζολάκη περιορίζει τις ευκαιρίες για τον δεύτερο τερματοφύλακα, γεγονός που δεν καθιστά την περίπτωση Σα πρώτη επιλογή. Αντίθετα, ψηλότερα στη λίστα βρίσκεται ο Σέζαρ Μίστα της Ρίο Άβε, ο οποίος πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν στην Πορτογαλία.