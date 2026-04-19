Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι της Λεωφόρου
Onsports Team 19 Απριλίου 2026, 19:55
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (19/4, 21:00) στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό σε ένα ιστορικό ντέρμπι, μιας και πρόκειται για το τελευταίο στην ιστορική έδρα του «τριφυλλιού».

Οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει στο... κυνήγι της ΑΕΚ, η οποία κέρδισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα θα τους δώσει προβάδισμα απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά», για την κατάληψη της δεύτερης θέσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επαναφέρει το 4-2-3-1 στην ενδεκάδα, επιλέγοντας τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας, ενώ δίδυμο στα στόπερ θα είναι οι Ρέτσος και Πιρόλα.

Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Έσε και Ντάνι Γκαρθία, στα «φτερά» της επίθεσης οι Ροντινέι και Μαρτίνς, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί, θα κινείται ο Τσικίνιο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ροντινέι, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.



Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved