ΛαΜέλο Μπολ: Σε δίκη για καταγγελλόμενο τραυματισμό ανηλίκου – Αγωγή 3,75 εκατ. δολαρίων

Ο ΛαΜέλο Μπολ αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης αργότερα μέσα στον μήνα, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με αστική αγωγή που αφορά τον τραυματισμό ενός ανήλικου.

Ο γκαρντ των Σάρλοτ Χόρνετς καλείται να αντιμετωπίσει αξίωση αποζημίωσης ύψους 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, ο Μπολ φέρεται να προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι ενός παιδιού με το όχημά του έξω από το Spectrum Center, έπειτα από εκδήλωση της ομάδας που πραγματοποιήθηκε το 2023.

Ο παίκτης αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ η έναρξη της δικαστικής διαδικασίας έχει οριστεί για την εβδομάδα της 15ης Ιουνίου.