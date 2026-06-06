ΛαΜέλο Μπολ: Σε δίκη για καταγγελλόμενο τραυματισμό ανηλίκου – Αγωγή 3,75 εκατ. δολαρίων

Ο σταρ των Σάρλοτ Χόρνετς αντιμετωπίζει αστική αγωγή για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το 2023 έξω από το Spectrum Center, με τη δίκη να ξεκινά τον Ιούνιο.

ΛαΜέλο Μπολ: Σε δίκη για καταγγελλόμενο τραυματισμό ανηλίκου – Αγωγή 3,75 εκατ. δολαρίων
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Ο ΛαΜέλο Μπολ αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης αργότερα μέσα στον μήνα, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με αστική αγωγή που αφορά τον τραυματισμό ενός ανήλικου.

Ο γκαρντ των Σάρλοτ Χόρνετς καλείται να αντιμετωπίσει αξίωση αποζημίωσης ύψους 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, ο Μπολ φέρεται να προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι ενός παιδιού με το όχημά του έξω από το Spectrum Center, έπειτα από εκδήλωση της ομάδας που πραγματοποιήθηκε το 2023.

Ο παίκτης αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ η έναρξη της δικαστικής διαδικασίας έχει οριστεί για την εβδομάδα της 15ης Ιουνίου.

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