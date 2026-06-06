Παναθηναϊκός AKTOR: Η ξεχωριστή φιλοσοφία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Η εικόνα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να έχει σκύψει το κεφάλι και να έχει βάλει τα χέρια στο πρόσωπο, δεν ξεχνιέται εύκολα. Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού AKTOR, δεν είναι τυχαία περίπτωση παίκτη. Ο MVP της περασμένης σεζόν στο Final Four της Euroleague. Αυτός που έχει βάλει 50 πόντους σε ένα ματς. Τα παράτησε όλα για το ΝΒΑ…

Μέχρι που τον έφερε πίσω ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός. Με ένα τεράστιο συμβόλαιο αναφορικά με τις οικονομικές απολαβές του. Ταυτόχρονα όμως, ένας αθλητής διαφορετικός απ’ τα συνηθισμένα. Η φιλοσοφία του είναι ξεχωριστή και δεν μοιάζει με των υπόλοιπων.

Ο τρόπος που αντέδρασε μετά το κακό του παιχνίδι στο ΣΕΦ, ήταν να… σαρώσει τον Ολυμπιακό σε επίθεση και άμυνα στο Game 2. Δείχνοντας στην πράξη πόσο τον ενόχλησε. Το είπε κιόλας: «Ήταν το αίσθημα που είχα ότι απογοήτευσα τους συμπαίκτες μου».

Του αρέσουν τα ταξίδια, γιατί μέσα απ’ αυτά βρίσκει την ηρεμία. Εξερευνά μόνος του πολιτισμούς. Θέλει να επισκεφθεί τα θαύματα του κόσμου και αυτό κάνει. Έστω για λίγες ώρες. Μοιάζει «τρελό» για έναν αθλητή. Έχει κατορθώσει όμως να το κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Μέσω του απίστευτου επαγγελματισμού του.

Είναι πάντα ο πρώτος στις προπονήσεις και μάλιστα αρκετές ώρες πριν αρχίσουν. Μένει για αρκετές ώρες μετά το τέλος του προγράμματος, δουλεύοντας ατομικά. Στα ματς πηγαίνει μόνος του για ζέσταμα ώρες πριν το τζάμπολ.

Δεν είναι τύπος που ξενυχτάει, δεν του αρέσει η έντονη ζωή και μένει μακριά από κάθε είδους εντάσεων. Τον ελεύθερο χρόνο του, τον ξοδεύει στο σπίτι με τη γάτα του ή στα μοναχικά ταξίδια του. Κάτι που έκανε από τότε που ήταν στην Τουρκία ακόμη. Μάλιστα είχε προξενήσει και αντιδράσεις, καθώς είχε πάει στην Αρμενία και επισκέφθηκε το μουσείο της γενοκτονίας.

Ένας διαφορετικός τύπος… Στα μάτια πολλών, ίσως να μοιάζει «περίεργος». Πιο ώριμος από την ηλικία του, από την ίδια τη δουλειά που κάνει. Παρεξηγήθηκε μάλιστα πρόσφατα, όταν τόνιζε πως εξοργίζονται τόσοι άνθρωποι για ένα παιδικό παιχνίδι.

Στο τέλος της ημέρας, ένας σπουδαίος αθλητής, άκρως ποιοτικός και επαγγελματίας. Φόργουορντ με το πλήρες πακέτο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ευτυχία για το ελληνικό μπάσκετ να βρίσκεται στα γήπεδά μας.