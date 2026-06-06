Οι Νικς λύγισαν (105-104) τους Σπερς στο Σαν Αντόνιο, έκαναν το 2-0 στη σειρά των NBA Finals κι απέχουν πλέον δύο νίκες από την κατάκτηση του τίτλου

Η ομάδα της Νέας Υόρκης συνεχίσει την εντυπωσιακή κούρσα της προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς έφτασε τις 13 διαδοχικές νίκες, καταγράφοντας το δεύτερο μεγαλύτερο νικηφόρο σερί στην ιστορία των playoffs του NBA.

Οι Νικς έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία που κερδίζει τα δύο πρώτα παιχνίδια των τελικών εκτός έδρας, ακολουθώντας το παράδειγμα των Σικάγο Μπουλς του 1993 και των Χιούστον Ρόκετς του 1995, οι οποίοι στη συνέχεια κατέκτησαν και το πρωτάθλημα.