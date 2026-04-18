Βόλος: Αποστολή με Ουρτάδο για Θεσσαλονίκη

Onsports Team

Ο Κώστας Μπράτσος ανακοίνωσε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη.

Έτοιμος ο Βόλος για το Σαββατιάτικο (18/4, 19:00) ματς στο «Κλ. Βικελίδης» εναντίον του Άρη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ 5-8.

Το ευχάριστο για την τεχνική ηγεσία είναι η επιστροφή του Γιαν Ουρτάδο, που εξέτισε την τιμωρία του, όπως κι εκείνη του Γιώργου Μύγα ο οποίος επανέκαμψε μετά τον τραυματισμό του. Αντίθετα, εκτός έμειναν Σόρια, Φορτούνα και Τασιούρας.

Συγκεκριμένα, την αποστολή της θεσσαλικής ομάδας συγκροτούν οι:

Σιαμπάνης, Μορέιρα, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Τζόκα, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο.