Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για τα NBA Playoffs

Έτοιμος για ένα ακόμα ταμείο είναι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης και η ΒΕΤΜΑΤ με τα φετινά NBA Playoffs, την σειρά των τελικών του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Οι Νικς και οι Σπερς ξεκινούν τις «τιτανομαχίες» για τη φετινή κορυφή. Η ομάδα της Νέας Υόρκης διαθέτει εξαιρετικά ποσοστά, όχι μόνο στην επίθεση, αλλά και την άμυνα, ενώ από την άλλη, το «συγκρότημα» του Σαν Αντόνιο στηρίζεται κυρίως στον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Καλά κέρδη!

Η μακροχρόνια πρόταση για τα NBA Playoffs