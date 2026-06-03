ΑΕΚ: Συμφωνία Ηλιόπουλου με Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο

Η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τις ενδείξεις να οδηγούν σε συμφωνία που θα επεκτείνει την παρουσία του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας έως το 2029.

Στην Ένωση υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να διατηρηθεί στο τιμόνι της ομάδας ο προπονητής που την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να εξελίσσονται θετικά και να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία.

Το κλίμα στις διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα καλό, ενώ και ο ίδιος ο Νίκολιτς έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει το έργο του στην ΑΕΚ για αρκετά ακόμη χρόνια. Οι επαφές συνεχίζονται με στόχο να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να πέσουν οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη εξέλιξη, οι οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημοποιώντας την παραμονή του Μάρκο Νίκολιτς στον κιτρινόμαυρο πάγκο για τα επόμενα χρόνια.