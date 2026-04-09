Ολυμπιακός: Σκέψεις Μεντιλίμπαρ για αλλαγές - Εκεί εστιάζει ο Βάσκος ενόψει Παναθηναϊκού

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Με στόχο την άμεση αντίδραση σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εστιάζει τόσο στην ψυχολογική όσο και στην αγωνιστική προετοιμασία της ομάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε φάση εσωτερικής ανασύνταξης, με τον έμπειρο τεχνικό να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της πίεσης και της έντασης. Τα τελευταία αποτελέσματα, αλλά κυρίως η εικόνα της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, έχουν καταδείξει πως το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στο τακτικό κομμάτι, αλλά επεκτείνεται και στον πνευματικό τομέα.

Η δυσκολία στο τελείωμα των φάσεων και οι πολλές χαμένες ευκαιρίες σε καθοριστικά σημεία των αγώνων έχουν επηρεάσει εμφανώς την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών, κάτι που το τεχνικό επιτελείο επιχειρεί να αντιστρέψει άμεσα ενόψει του μεγάλου αγώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει επιλέξει να ρίξει τους τόνους εκτός γηπέδου, περιορίζοντας τις πολλές συζητήσεις, ενώ παράλληλα ανεβάζει την ένταση στις προπονήσεις, επιδιώκοντας οι παίκτες να επικεντρωθούν πλήρως στο αγωνιστικό κομμάτι και να παρουσιαστούν έτοιμοι στο ντέρμπι.