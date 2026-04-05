Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το ντέρμπι κορυφής της πρεμιέρας των playoffs της Super League
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 05 Απριλίου 2026, 20:30
SUPER LEAGUE

LIVE Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το ντέρμπι κορυφής της πρεμιέρας των playoffs της Super League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την πρεμιέρα των playoffs της Super League.

O Ολυμπιακός φιλοξενήσει την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ντέρμπι αποδείξεων και για τους δύο. Οι Πειραιώτες θέλουν να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί που έχουν στα μεγάλα ματς τους τελευταίους μήνες. Η «Ένωση», από την πλευρά της, θέλει να κάνει… δήλωση και φυσικά να διατηρηθεί και να αυξήσει τη διαφορά της στην κορυφή.

Το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ σε… αριθμούς

Χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό από τις 31 Μαρτίου 2024 και την αναμέτρηση τους για τα playoffs του 2023/24 είναι η ΑΕΚ. Στα επτά παιχνίδια που ακολούθησαν, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έξι νίκες, ενώ η τελευταία τους αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1 την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Ενδιάμεσα, οι δύο ομάδες έχουν δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 στην έδρα της (02/04/25), αλλά είχε ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι με 6-0.

Στις επτά μεταξύ τους αναμετρήσεις για τα playoffs με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό υπάρχουν πέντε νίκες των «ερυθρολεύκων», μια ισοπαλία και μια νίκη της ΑΕΚ. Στις αναμετρήσεις για τα playoffs και στις δύο έδρες υπάρχουν 14 αγώνες, όπου ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στους εννέα, η ΑΕΚ στους τρεις και δύο ματς έχουν τελειώσει ισόπαλα.

Η τελευταία εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού ήταν στις 7 Ιανουαρίου 2024 με 2-1 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ σε αναμέτρηση για τα playoffs ήταν στις 23 Απριλίου 2023 με 3-1.

Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
25 λεπτά πριν Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
ΣΠΟΡ
Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
3 ώρες πριν Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
4 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
5 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved