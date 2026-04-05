Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ο κόσμος αποθέωσε Νίκολιτς και παίκτες | Συνόδευσε την αποστολή μέχρι το Φάληρο
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 05 Απριλίου 2026, 19:49
Οι οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν βροντερό «παρών» και στο ξενοδοχείο, όπου είχε καταλύσει η αποστολή της ομάδας, ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό – Αποθέωση για Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές, τους οποίους συνόδευσαν με μηχανάκια, φτάνοντας μια... ανάσα από το «Γ. Καραϊσκάκης»

Μετά την εντυπωσιακή παρουσία τους στην τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena, οι φίλοι της «Ένωσης» φρόντισαν να εμψυχώσουν τους «κιτρινόμαυρους» και λίγες ώρες πριν τη σέντρα.

Εκατοντάδες έδωσαν το «παρών» έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του, φωνάζοντας συνθήματα.

Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών συνόδευσαν με μηχανάκια το πούλμαν της ΑΕΚ, φτάνοντας μια… ανάσα από το «Γ. Καραϊσκάκης». Συγκεκριμένα, οι φίλοι του «Δικεφάλου» ακολούθησαν την «κιτρινόμαυρη» αποστολή σε όλη την κάθοδο της Λεωφόρου Συγγρού και μέχρι την έξοδο για την Εθνική Οδό στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ο κόσμος στην τελευταία προπόνηση της Ένωσης



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
21 λεπτά πριν Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
ΣΠΟΡ
Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
3 ώρες πριν Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
4 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
5 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
Όλες οι ειδήσεις
