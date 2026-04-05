Playoffs 5-8 Βαθμολογία: Σα να μην έγινε η πρώτη αγωνιστική…

Onsports Team

Δύο ισοπαλίες στις αναμετρήσεις της πρεμιέρας, διατηρήθηκαν οι αποστάσεις των τεσσάρων ομάδων με τον Λεβαδειακό να είναι ο κερδισμένος της υπόθεσης – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η πρώτη αγωνιστική έγινε, πέντε απέμειναν για να οριστικοποιηθεί το ποια ομάδα θα βρίσκεται στην 5η θέση της Super League στο τέλος της σεζόν. Τα Playoffs των θέσεων 5-8 ήταν ουσιαστικά σα να μην άρχισαν ποτέ, καθώς και οι δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.

Λεβαδειακός και Άρης που ήταν το σημαντικό ματς στην προσπάθεια της ομάδας της Θεσσαλονίκης να πλησιάσει αυτή της Βοιωτίας κυρίως, αλλά και Βόλος – ΟΦΗ που ήταν ισόβαθμοι, δεν… έλυσαν τις διαφορές τους με τις ισοπαλίες 1-1 στα δύο ματς.

Έτσι ο Λεβαδειακός παραμένει 5ος με απόσταση 5 βαθμών από Βόλο και ΟΦΗ, 6 από τον Άρη. Πλέον, οι ομάδες θα συνεχίσουν τη «μάχη» τους στις 18 Απριλίου με τη 2η αγωνιστική. Η τελευταία στην οποία δεν θα γνωρίζουν αν η 5η θέση όντως οδηγεί στην Ευρώπη, καθώς λίγες μέρες μετά θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου. Εκεί όπου αν ο ΠΑΟΚ πάρει το τρόπαιο, τότε η 5η θέση δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν οι Κρητικοί τα καταφέρουν, τότε δεν θα έχει καμία σημασία η τελική κατάταξη.

SUPER LEAGUE PLAYOFFS 5-8

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAYOFFS 5-8

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 17

7. Ο.Φ.Η. 17

8. ΑΡΗΣ 16

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Σάββατο 18 Απριλίου

18:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:00 Άρης - Βόλος