Αγώνας στην Ολλανδία καθυστέρησε 1,5 ώρα λόγω μασκοφορεμένων στην εξέδρα

Onsports Team

Η αναμέτρηση της πρώτης κατηγορίας ανάμεσα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς και την Τσβόλε, άρχισε με 90 λεπτά καθυστέρηση επειδή οι φιλοξενούμενοι αρνούνταν να βγάλουν τις κουκούλες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους.

Ο αγώνας της Γκόου Αχέντ Ιγκλς με την Τσβόλε, είναι τοπικό ντέρμπι για την Ολλανδία. Στο πρωτάθλημα της Eredivisie οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν, με το ματς να καθυστερεί να αρχίσει για περίπου 1,5 ώρα. Ο λόγος αρκετά περίεργος.

Οι φιλοξενούμενοι οπαδοί που βρέθηκαν στο γήπεδο, φορούσαν κουκούλες, μάσκες, γυαλιά ηλίου σε αρκετές περιπτώσεις. Καλύπτοντας το πρόσωπό τους. Κάτι που απαγορεύεται από τους κανόνες του Ολλανδικού πρωταθλήματος.

Παίκτες και άνθρωποι της ομάδας της Τσβόλε πλησίασαν τους οπαδούς και προσπαθούσαν να τους πείσουν να… εμφανίσουν τα πρόσωπά τους. Προκειμένου να μπορέσει να διεξαχθεί το ματς. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Μάλιστα άναψαν πυρσούς και τους πέταξαν στο γήπεδο, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι.

Τελικά η αναμέτρηση άρχισε με 90 λεπτά καθυστέρηση και οι γηπεδούχοι έκαναν περίπατο επικρατώντας 5-0.