Αγώνας στην Ολλανδία καθυστέρησε 1,5 ώρα λόγω μασκοφορεμένων στην εξέδρα
Onsports Team 05 Απριλίου 2026, 17:46
SUPER LEAGUE

Η αναμέτρηση της πρώτης κατηγορίας ανάμεσα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς και την Τσβόλε, άρχισε με 90 λεπτά καθυστέρηση επειδή οι φιλοξενούμενοι αρνούνταν να βγάλουν τις κουκούλες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους.

Ο αγώνας της Γκόου Αχέντ Ιγκλς με την Τσβόλε, είναι τοπικό ντέρμπι για την Ολλανδία. Στο πρωτάθλημα της Eredivisie οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν, με το ματς να καθυστερεί να αρχίσει για περίπου 1,5 ώρα. Ο λόγος αρκετά περίεργος.

Οι φιλοξενούμενοι οπαδοί που βρέθηκαν στο γήπεδο, φορούσαν κουκούλες, μάσκες, γυαλιά ηλίου σε αρκετές περιπτώσεις. Καλύπτοντας το πρόσωπό τους. Κάτι που απαγορεύεται από τους κανόνες του Ολλανδικού πρωταθλήματος.

Παίκτες και άνθρωποι της ομάδας της Τσβόλε πλησίασαν τους οπαδούς και προσπαθούσαν να τους πείσουν να… εμφανίσουν τα πρόσωπά τους. Προκειμένου να μπορέσει να διεξαχθεί το ματς. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Μάλιστα άναψαν πυρσούς και τους πέταξαν στο γήπεδο, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι.

Τελικά η αναμέτρηση άρχισε με 90 λεπτά καθυστέρηση και οι γηπεδούχοι έκαναν περίπατο επικρατώντας 5-0.

 



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
16 λεπτά πριν Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
ΣΠΟΡ
Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
3 ώρες πριν Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
4 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
4 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
Όλες οι ειδήσεις
