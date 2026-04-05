Λεβαδειακός: Ανακοινώθηκε η συμφωνία με τη Superbet

Οι «πράσινοι» της Βοιωτίας, λίγο πριν την εκκίνηση των play offs 5-8 ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με την εταιρία, η οποία θα είναι ο νέος μεγάλος χορηγός της ομάδας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τη Superbet, η οποία θα αποτελέσει Μεγάλο Χορηγό του Συλλόγου, με το λογότυπό της να τοποθετείται στο κεντρικό σημείο της φανέλας.

Με κοινή φιλοσοφία τη διαρκή εξέλιξη και τη σύγχρονη προσέγγιση στον αθλητισμό, οι δύο πλευρές ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη δημιουργία ισχυρών βάσεων και τη διεκδίκηση υψηλότερων στόχων.

Η Superbet αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο οργανισμό στον χώρο του iGaming στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, επενδύοντας συστηματικά στον αθλητισμό και στη δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών με ιστορικούς και δυναμικούς συλλόγους.

Παράλληλα, η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας και της έμπρακτης συνεισφοράς στις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Λεβαδειακό, η Superbet θα στηρίξει ενεργά την πόλη της Λιβαδειάς μέσα από πρωτοβουλίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που θα ενισχύσουν την τοπική κοινότητα και θα προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με σεβασμό στην ιστορία του Λεβαδειακού και με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η νέα αυτή συνεργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων για τον Σύλλογο».