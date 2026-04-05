ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις Λουτσέσκου και Μπενίτεθ για την «σκακιέρα» της Τούμπας

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Η έναρξη των play offs της Stoiximan Super League περιλαμβάνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός σε ένα ματς που κρύβει διαφορετικές προκλήσεις για κάθε ομάδα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αγωνίζεται με την πίεση της βαθμολογίας και τη φιλοδοξία να παραμείνει κοντά στη μάχη του τίτλου, ενώ οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη κυρίως για λόγους γοήτρου και για να δείξουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο φινάλε των playoffs.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες των Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς και Κένι, αλλά θέλει η ομάδα του να εκμεταλλευτεί την έδρα και την πίεση που μπορεί να δημιουργήσει στους αντιπάλους για τη μάχη του τίτλου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός φαίνεται να προσανατολίζεται σε μια ενδεκάδα που θα συνδυάζει σταθερότητα στην άμυνα με ταχύτητα και δημιουργία στην επίθεση, αξιοποιώντας στο μέγιστο τη δύναμη της Τούμπας και την ατμόσφαιρα του κατάμεστου γηπέδου.

Από την πλευρά του, ο Ράφα Μπενίτεθ βλέπει τον Παναθηναϊκό να ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές απουσίες, καθώς Κοντούρης και Τζούριτσιτς δεν θα είναι διαθέσιμοι για το ματς και Κάτρης και Σισοκό έχουν χάσει όλα τα play offs.

Ο Μπενίτεθ θέλει οι «πράσινοι» να στείλουν μηνύματα και να παλέψουν για το γόητρο, προσπαθώντας παράλληλα να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες του αντιπάλου όπου μπορούν, εστιάζοντας σε ταχύτητα στη μεσαία γραμμή και δημιουργία επιθετικών ευκαιριών.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης, Πέλκας.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Κώτσιρας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τετέι.