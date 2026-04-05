Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τα πλάνα Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι

Στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας των play offs της Stoiximan Super League Ολυμπιακός - ΑΕΚ, οι δύο προπονητές φαίνεται να έχουν ήδη διαμορφώσει τις βασικές τους σκέψεις για τις ενδεκάδες που θα παρατάξουν στο Φάληρο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει το παιχνίδι με πλήρη ομάδα στη διάθεσή του και η προτίμησή του είναι η διάταξη 4-4-2, με τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί να αποτελούν την επιθετική αιχμή. Στη μεσαία γραμμή φαίνεται να δίνει φανέλα βασικού στους Ντάνι Γκαρθία και Έσε, ενώ στην αριστερή πλευρά της άμυνας ο Μπρούνο δείχνει να έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Ορτέγκα. Ο Βάσκος τεχνικός θέλει να εκμεταλλευτεί την πληρότητα της ομάδας του και να δημιουργήσει ισορροπία ανάμεσα σε δημιουργία και ασφάλεια στην άμυνα.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει να διαχειριστεί μόνο την απουσία του τιμωρημένου Πένραις, ο οποίος όμως αναλαμβάνει τη θέση του αριστερού μπακ. Ο Βάργκα θα συνθέσει δίδυμο επιθετικών με τον Γιόβιτς, ενώ η μεσαία γραμμή με Μαρίν και Πινέδα δεν αναμένεται να αλλάξει.

Στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Κοϊτά έχει προβάδισμα, ενώ στη δεξιά υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, με τον Γκατσίνοβιτς να φαίνεται να υπερτερεί έναντι του Ελίασον. Ο Σέρβος τεχνικός επιδιώκει σταθερότητα στην άμυνα και έλεγχο του ρυθμού μέσω της μεσαίας γραμμής, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί κάθε δυνατότητα στην επίθεση με τον δίδυμο Βάργκα, Γιόβιτς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Γκατσίνοβιτς, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.