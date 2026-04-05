Super League: Πού θα δείτε τα ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Η ώρα και τα κανάλια των δύο μεγάλων ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός της αυλαίας.

Η πρεμιέρα των play offs της Stoiximan Super League ανοίγει με δύο μεγάλα ντέρμπι που αναμένεται να συγκεντρώσουν τα βλέμματα, καθώς Ολυμπιακός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους, την ώρα που ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός τίθενται επίσης αντιμέτωποι σε μια βραδιά με έντονο ενδιαφέρον.

Η δράση επιστρέφει με δυναμικό τρόπο, με τα παιχνίδια να διεξάγονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την Τούμπα, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος. Στις 19:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ στις 21:00 ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Novasports Prime και το Cosmote Sport 1 HD αντίστοιχα, με το φίλαθλο κοινό να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την έναρξη των playoffs και τις πρώτες «μάχες» για τον τίτλο.

Συνοπτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της πρεμιέρας:

19:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ (Cosmote Sport 1HD)