ΠΑΟΚ: «Μέσα» ο Γιακουμάκης για Παναθηναϊκό
Ευχάριστα τα νέα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος είδε τον Γιώργο Γιακουμάκη να επιστρέφει στην ενεργό δράση.
Με τον καλύτερο τρόπο συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ, καθώς ο τεχνικός της ομάδας είδε τον Γιώργο Γιακουμάκη να προπονείται κανονικά και να τίθεται στη διάθεσή του για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:
Η επίθεση βρέθηκε στο προσκήνιο στην προπόνηση της Τρίτης (31.03) στη Νέα Μεσημβρία.
Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, δουλεία στην επιθετική τακτική και στο φινάλε τουρνουά.
Ο Γιώργος Γιακουμάκης προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Γιάννης Μιχαηλίδης , Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο κι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε σε θεραπεία.
Την Τετάρτη (01.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.