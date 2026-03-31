ΠΑΟΚ: «Μέσα» ο Γιακουμάκης για Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 31 Μαρτίου 2026, 14:19
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Ευχάριστα τα νέα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος είδε τον Γιώργο Γιακουμάκη να επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Με τον καλύτερο τρόπο συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ, καθώς ο τεχνικός της ομάδας είδε τον Γιώργο Γιακουμάκη να προπονείται κανονικά και να τίθεται στη διάθεσή του για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Η επίθεση βρέθηκε στο προσκήνιο στην προπόνηση της Τρίτης (31.03) στη Νέα Μεσημβρία. 

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, δουλεία στην επιθετική τακτική και στο φινάλε τουρνουά.

Ο  Γιώργος Γιακουμάκης προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι  Γιάννης Μιχαηλίδης ,  Σουαλιό Μεϊτέ και  Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο κι ο  Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (01.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Ρονάλντο Σέγκου
3 λεπτά πριν Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Ρονάλντο Σέγκου
ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο T-Center η Μπανταλόνα και το «ευχαριστώ» της στον Παναθηναϊκό
18 λεπτά πριν Στο T-Center η Μπανταλόνα και το «ευχαριστώ» της στον Παναθηναϊκό
ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurobasket Γυναικών 2027: Αυτός είναι ο όμιλος της Εθνικής στη Β’ Φάση
41 λεπτά πριν Eurobasket Γυναικών 2027: Αυτός είναι ο όμιλος της Εθνικής στη Β’ Φάση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ντιέγκο Μαραντόνα: Το «σπίτι του θεού» μετατράπηκε σε χώρο συσσιτίου για άπορους
45 λεπτά πριν Ντιέγκο Μαραντόνα: Το «σπίτι του θεού» μετατράπηκε σε χώρο συσσιτίου για άπορους
Όλες οι ειδήσεις
