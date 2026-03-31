ΠΑΟΚ: «Μέσα» ο Γιακουμάκης για Παναθηναϊκό

Ευχάριστα τα νέα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος είδε τον Γιώργο Γιακουμάκη να επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Με τον καλύτερο τρόπο συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ, καθώς ο τεχνικός της ομάδας είδε τον Γιώργο Γιακουμάκη να προπονείται κανονικά και να τίθεται στη διάθεσή του για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Η επίθεση βρέθηκε στο προσκήνιο στην προπόνηση της Τρίτης (31.03) στη Νέα Μεσημβρία.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, δουλεία στην επιθετική τακτική και στο φινάλε τουρνουά.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Γιάννης Μιχαηλίδης , Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο κι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (01.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.