ΠΑΟΚ: Συνεχίζει με πέντε απουσίες την προετοιμασία

Προπόνηση και κυριακάτικο ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα με τους τραυματίες.

Ρεπό θα έχουν την Κυριακή (29/3) οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προπονήθηκαν το Σάββατο στη Νέα Μεσημβρία, συνεχίζοντας ουσιαστικά την προετοιμασία τους για τα πλέι οφ. Πιο συγκεκριμένα τον αγώνα που θα διεξαχθεί σε μια εβδομάδα, με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση και παιχνίδια κατοχής και στη συνέχεια οι παίκτες έπαιξαν δίτερμα σε μικρό χώρο, σε υψηλό τέμπο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ , Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Γιάννης Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Κυριακή (29.03) η ομάδα έχει ρεπό και τη Δευτέρα (30.03) θα επιστρέψει στις προπονήσεις στις 17:00.